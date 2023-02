São Paulo arrecada 92 toneladas de doações para vítimas das chuvas do litoral norte paulista 

Tricolor conseguiu arrecadar alimentos não perecíveis, água, roupas, materiais de limpeza, higiene e medicamentos

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC São Paulo recebeu 92 toneladas de doações às famílias afetadas pelo temporal que atingiu o litoral norte



O São Paulo anunciou que arrecadou 92 toneladas de alimentos não perecíveis, água, roupas, materiais de limpeza, higiene e medicamentos para doação às vítimas das enchentes que atingiram o litoral norte paulista nos últimos dias 18 e 19 de fevereiro. De acordo com o Tricolor, até a última segunda-feira, 27, 12 toneladas já haviam sido destinadas para os afetados. O restante será entregue nesta terça-feira, 28. As autoridades contabilizaram 65 mortos por causa das chuvas. Além da destruição de várias áreas das cidades litorâneas, algumas regiões de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba estao sofrendo com a falta de abastecimento de água.