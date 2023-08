Homens tentam dar calote em motel de GO após gastar mais de R$ 1.000 com quarto, whisky, camisinhas e calcinha

Após consumir R$ 923 em um motel, dois homens tentaram sair do estabelecimento sem pagar a conta. Segundo relato do 4º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, a dupla quitou somente R$ 180 do total da dívida. Percebendo o calote, um funcionário do estabelecimento, localizado em Anápolis, interior de Goiás, acionou as autoridades de segurança, que ouviu e registrou o relato das partes. De acordo com a nota fiscal, três pessoas entraram no motel às 22h49 da última terça-feira, 8; e os dois homens tentaram sair na quarta-feira, 9, por volta das 7h. Entre os itens consumidos estavam Whisky, calcinha e preservativos. Conforme a PM, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a dupla por tentativa de fraude. Os dois foram liberados em seguida, após darem ciência da data da audiência no fórum da cidade. A identidade dos homens não foi divulgada pela PM.