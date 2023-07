Homens vestidos de vendedores de sorvetes são presos ao tentarem entrar em estádio sem ingresso na BA

Suspeitos tentaram acessar a Fonte Nova para assistir a partida entre Bahia e Corinthians, em Salvador, no sábado, 22

Divulgação/Polícia Civil Homens tentaram entrar no estádio fingindo ser vendedores de sorvete



Seis homens vestidos de vendedores de sorvetes foram presos ao tentarem entrar na Arena Fonte Nova sem ingresso. A tentativa de burlar o sistema de segurança do estádio ocorreu no sábado, 22, quando Bahia e Corinthians se enfrentavam pela 16ª rodada Campeonato Brasileiro, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, três deles eram comerciantes credenciados. Segundo as investigações, eles teriam sido pagos para fornecer os uniformes aos outro três suspeitos. Equipes da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Dreof), com o apoio da equipe de segurança da Arena Fonte Nova, conseguiram identificar o seis dentro do estádio. A polícia apreendeu uniformes de vendedores de sorvetes e mostruários de produtos em cartolinas plastificadas. Os suspeitos foram autuados por estelionato e estão à disposição da Justiça.