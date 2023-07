PF prende seis passageiros que tentavam embarcar com drogas escondidas

Prisões aconteceram ao longo do fim de semana em diferentes ações; detidos escondiam a droga em garrafas, itens de higiene e até engoliram os produtos

Divulgação/PF Os presos serão apresentados à Justiça e podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas



A Polícia Federal (PF) prendeu seis pessoas tentando embarcar em voos internacionais com drogas escondidas. As prisões aconteceram entre a sexta-feira, 21, e esta segunda-feira, 24. As drogas apreendidas com os passageiros estavam escondidas em capas de livros, cosméticos, pincéis, forros de mochila, garrafas de cachaça, roupas, engolidas e introduzidas nos corpos das pessoas. A primeira prisão aconteceu na sexta, quando, com o auxílio de cães farejadores, os policiais prenderam uma passageira que tentava embarcar para Portugal com 4 kg de cocaína escondidos em livros. No sábado, foram realizadas duas prisões. A primeira foi de um nigeriano que levava mais de 23 kg de drogas dentro de itens de higiene masculina e que tinha como destino o Catar. A segunda prisão foi a de uma brasileira que havia engolido e introduzido as drogas em seu corpo para embarcar para Portugal. Por correr risco de morte, ela foi levada a um hospital público. No domingo, 23, uma brasileira que embarcava para os Emirados Árabes Unidos foi presa com dois quilos de cocaína costurados no forro de uma mochila. No mesmo dia, um ucraniano foi flagrado com cocaína dentro de garrafas de cachaça e com bilhetes para viajar para a Espanha e para a Romênia. Por fim, na madrugada de segunda-feira, 24, um brasileiro foi preso com 19 kg de roupas femininas engomadas com cocaína tentando embarcar para o Quênia. Os presos serão apresentados à Justiça e podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena para o crime pode variar de 5 a 20 anos de reclusão, além do pagamento de multa.