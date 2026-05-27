Homicídios e latrocínios atingem menores índices da história em São Paulo

O estado registrou redução dos crimes contra a vida no primeiro quadrimestre do ano, com destaque para os latrocínios, que caíram quase 40%

SSP Polícia Militar de São Paulo



O estado de São Paulo alcançou, entre janeiro e abril de 2026, os menores índices da série histórica nos crimes de homicídio doloso e latrocínio para o período, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em abril, os municípios paulistas totalizaram 202 homicídios dolosos. Já no quadrimestre, foram 807 ocorrências, uma redução de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2025, quando aconteceram 838 casos.

O resultado representa o menor número de mortes intencionais desde o início da série histórica e reforça a tendência de queda dos crimes contra a vida no estado nos últimos anos.

“Os dados demonstram que São Paulo segue avançando no combate aos crimes violentos, com os menores índices de homicídios e latrocínios da série histórica. Esse cenário é reflexo do trabalho integrado das polícias Civil e Militar, do investimento em inteligência, tecnologia, monitoramento estratégico e da atuação firme contra o crime organizado. A redução dos crimes contra a vida mostra que estamos conseguindo ampliar a proteção da população e preservar vidas em todo o estado”, destacou o secretário da SSP, Osvaldo Nico Gonçalves.

Os latrocínios, roubos seguidos de morte, apresentaram redução ainda mais expressiva. O total caiu de 51 registros em 2025 para 31 ocorrências em 2026, retração de 39,2% no comparativo anual. Em abril, foram 12 latrocínios em todo o estado.

Os casos de roubos seguidos de morte registrados de janeiro a abril deste ano representam o menor patamar da série histórica para um quadrimestre. Em 2020, o número chegava a 70; em 2017, foram 140 latrocínios em todo o estado.

Integração policial e monitoramento estratégico

A diminuição dos indicadores ocorre em meio ao fortalecimento das ações integradas das polícias Civil e Militar, com foco na prevenção e repressão qualificada aos crimes violentos. “O uso de inteligência policial, análise detalhada das ocorrências e monitoramento territorial tem permitido direcionar o policiamento para áreas com maior incidência criminal e ampliar a eficiência operacional das equipes em campo”, afirmou a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauce Cavalli

Além do reforço do policiamento ostensivo, operações contra organizações criminosas e apreensões de armas ilegais também têm contribuído para reduzir os crimes contra a vida em todo o território paulista. “As operações contra organizações criminosas, apreensão de armas e a rápida atuação das equipes policiais têm contribuído para reduzir os crimes contra a vida e impedir a reincidência de autores envolvidos em delitos violentos”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.