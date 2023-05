Hotel brasileiro é eleito um dos três melhores do mundo; confira lista com top 10

Localizada em Gramado, hospedagem superou concorrentes luxuosos localizados na China, Emirados Árabes, Turquia e Grécia em ranking do TripAdvisor; diárias custam a partir de R$ 3,314

TripAdvisor/Divulgação Em 2022, hotel havia ficado na segunda colocação do ranking



Localizado em Gramado, o Hotel Colline de France foi escolhido como um dos melhores do mundo, de acordo com o prêmio Travellers’ Choice Awards. A premiação é realizada anualmente pela plataforma de viagens TripAdvisor. O representante brasileiro ficou na 3ª colocação do ranking. De acordo com as avaliações, o spa, o restaurante e o serviço do concierge foram os destaques da hospedagem para quem ficou no local. De acordo com a TripAdvisor, “o Hotel Colline de France é conhecido por seu ambiente charmoso e confortável, oferecendo serviço personalizado que exala elegância francesa. É o lugar perfeito para viver uma experiência única e explorar as atrações da cidade serrana de Gramado o ano todo. Suas 34 suítes apresentam um design exclusivo com móveis minuciosamente trabalhados, detalhes minuciosamente pintados em tons de ouro ou prata e quartos delicadamente perfumados com uma fragrância personalizada”, escreve a plataforma. O texto ainda ressalta que os hóspedes recebem produtos da marca L’Occitane e que as roupas de cama e banho são da marca Trussardi com algodão egípcio. Além disso, os quartos estão equipados com máquinas de café Nespresso. As diárias do hotel custam a partir de R$ 3,314.

Veja os dez primeiros colocados do prêmio:

1. Rambagh Palace – Jaipur, Índia

2. Ozen Reserve Bolifushi – Ilha Bolifushi, Maldivas

3. Hotel Colline de France – Gramado, Brasil

4.Shangri-La The Shard, London – Londres, Reino Unido

5. The Ritz-Carlton, Hong Kong – Hong Kong, China

6. JW Marriott Marquis Hotel Dubai – Dubai, Emirados Árabes

7. Romance Istanbul Hotel – Istambul, Turquia

8. Ikos Dassia – Corfu, Grécia

9. Ikos Andalusia – Estepona, Espanha

10. Padma Resort Ubud – Puhu, Indonésia