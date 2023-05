Brasil pode bater recorde de turismo estrangeiro em 2023, projeta Freixo

Presidente da Embratur afirmou que, só no primeiro quadrimestre de 2023, já passaram pelo Brasil 2,6 milhões de turistas internacionais

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Freixo é o atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur)



Nesta sexta-feira, 19, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, declarou que a perspectiva é de que o turismo estrangeiro bata recorde no Brasil no ano de 2023. A afirmação foi feita durante um evento do Lide Rio, em um hotel em Copacabana. De acordo com Freixo, o Brasil deve superar a marca de 2019, último recorde registrado, quando passaram 6,5 milhões de turistas estrangeiros no país. Logo em seguida, o período da pandemia trouxe diversas restrições às viagens, o que causou um baque no setor de turismo do mundo todo. A maioria dos estrangeiros que visitam o Brasil vem da Argentina, Chile e Estados Unidos. No primeiro quadrimestre de 2023 já passaram pelo Brasil 2,6 milhões de turistas internacionais, que trouxeram para o país um montante de R$ 8,6 bilhões, segundo o presidente da Embratur, que exaltou o setor em seu discurso: “R$ 8,6 bilhões é para o dono do restaurante, é para o dono do hotel, é no táxi, é no churrasquinho da esquina, é na arte e na cultura. Então é renda, é emprego e é desenvolvimento, os números estão aqui”.

“O número recorde do Brasil é de 6,5 milhões de turistas em 2019. Isso é muito pouco, é muito pouco. Neste ano a gente supera esse número. A gente precisa ter uma crescente que coloque o turismo como principal motor de desenvolvimento econômico e social deste país. Esse é o empenho que a Embratur tem”, afirmou Freixo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga