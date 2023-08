Hotel de luxo em Minas Gerais entra em lista de 50 melhores do mundo

Instalações incluem casarão do século 17 e até uma vila própria; diárias variam de acordo com a modalidade de hospedagem escolhida pelo cliente

Divulgação/ Youtube Ibiti Projeto Site levou opinião de 21 viajantes experientes para decidir os 50 melhores hotéis de luxo do mundo



Um hotel de luxo brasileiro está entre os 50 melhores do mundo. Segundo o portal Robb Report, especializado em turismo de luxo, o Engenho Lodge do Ibiti, localizado em Lima Duarte, no inerior de Minas Gerais, está entre os melhores hoteis de luxo. O local possui três opções de hospedagem. O local foi fundado há duas décadas, sendo considerado um dos pioneiros no turismo sustentável. A primeira é a Village, que permite que até 22 pessoas experimentem a vivência em uma comunidade. A segunda é a Remote, com casas rústicas em áreas isoladas da propriedade de 6,5 mil hectares. Por fim, existe a experiência Engenho, que rendeu a indicação ao hotel e permite que os turistas fiquem na casa principal da propriedade, datada dos anos 1700, oferecendo serviços como sauna, jacuzzi e até uma sala fitness. O portal destacou o contato com a natureza oferecido pela acomodação. Para os interessados, a experiência mais em conta é no Village, com diárias a partir de R$ 2,2 mil, indo até R$ 3,1 mil. Para o conceito Engenho, o valor da diária oscila entre R$ 3,2 mil e R$ 3,8 mil. Por fim, os interessados na experiência Remote podem gastar até R$ 6,8 mil pela diária dependendo do dia. Os valores são válidos para no mínimo 3 diárias, sendo que em épocas festivas, como carnaval e ano novo, são necessárias no mínimo 5 diárias com acréscimo de 20% na tarifa. Ao todo, 21 “mestres de viagem” com experiência em diversos hotéis foram ouvidos para a elaboração da lista. Cidades com grande fluxo de turistas, como Nova York, Havaí e Miami não aparecem na lista. O primeiro colocado da lista é o Claridge’s, inaugurado em 1812 em Londres e que conta com clientes ilustres como Mick Jagger e a Rainha Elizabeth 2ª. A diária para duas pessoas sai a partir de R$ 6.281.