Hytalo Santos pediu a TH Jóias para ameaçar mulher

O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado por ter supostamente solicitado ao político TH Joias que contatasse um traficante do Comando Vermelho para intimidar uma mulher que o criticou nas redes sociais. O caso, que está sendo apurado por uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Federal, e a Justiça local e federal, revelou uma suposta ligação entre o crime organizado e o poder legislativo fluminense.

As investigações apontam que Hytalo Santos teria pedido a TH Joias para intermediar o contato com Gabriel Dias, conhecido como “Índio do Lixão”, um traficante da facção criminosa, com o objetivo de coagir e ameaçar a mulher. As conversas entre os envolvidos foram interceptadas pelas autoridades e fazem parte das provas da investigação.

Além disso, imagens obtidas durante a apuração mostram que Hytalo Santos, TH Joias e “Índio do Lixão” frequentavam os mesmos ambientes, como bailes funk no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em outra imagem que chamou a atenção dos investigadores, TH Joias aparece deitado em uma cama com R$ 5 milhões em espécie.

Como desdobramento do caso, TH Joias, que era suplente, perdeu seu mandato de deputado estadual com o retorno do titular, Rafael Picciani, que ocupava o cargo de Secretário de Esportes do governo de Cláudio Castro. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes da relação entre os acusados e a infiltração do crime organizado na política.

