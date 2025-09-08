Favela do Moinho: quem são os 7 presos em operação contra o tráfico de drogas

Segundo o MPSP, a ação desta manhã é desdobramento da deflagrada no dia 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na Cracolândia

Rovena Rosa/Agência Brasil A operação visa cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão



Ao menos sete pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 8, em uma operação conjunta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizada com o objetivo de prender chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. A operação visa cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Segundo o MP-SP, a operação desta manhã é desdobramento da deflagrada no dia 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na Cracolândia.

Veja quem foram as pessoas detidas, até o momento:

– Alessandra Moja

– José Carlos Silva

– Jorge de Santana

– Yasmin Moja

– Leandra Maria

– Paulo Rogério

– Cláudio Celestino

Ainda de acordo com o MP-SP, o alvo principal é Alessandra Moja, que se apresentava como líder comunitária e é irmã do traficante Leonardo Moja, conhecido como Leo do Moinho. Ele chefiava o tráfico no local e foi preso no ano passado. Além dela, José Carlos Silva, que teria sido escolhido como substituto de Leonardo na liderança, e Jorge de Santana, proprietário de um bar e responsável por armazenar drogas e armas. A reportagem tenta localizar as defesas de todos os alvos

Ainda de acordo com o MP-SP, na continuidade das investigações, descobriu-se que a liderança presa da Favela do Moinho continuava a emitir ordens criminosas de dentro do presídio, com a finalidade de intimidar funcionários do Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na tentativa de impedir que as famílias residentes aceitassem indenização pelas suas moradias sob o falso pretexto de resistência da comunidade local.

Desdobramento de operação do ano passado

A ação desta segunda-feira é um desdobramento da operação Salus et Dignitas, deflagrada em 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na região do centro de São Paulo denominada como Cracolândia.

“A operação teve como resultado a quase total eliminação das cenas abertas de uso de drogas na região, já que o tráfico de drogas era, segundo o levantamento feito por um ano, apenas uma das vertentes dos crimes cometidos em um ambiente transformado em um verdadeiro ‘ecossistema para o cometimento de ilícitos’, cujas ordens centrais partiam do Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior da comunidade conhecida como “Favela do Moinho”, disse o MP-SP.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias