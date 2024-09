IBGE lança novo concurso para contratar 42 temporários

Interessados deverão se inscrever de forma presencial entre os dias 16 a 20 de setembro, nos postos do IBGE onde as vagas estão sendo ofertadas

Tânia Rêgo/ Agência Brasil Vaga é para atuar como agente de pesquisas e mapeamento



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um novo concurso público que vai preencher 42 vagas temporárias de nível médio em seis estados. A informação foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário oficial. As oportunidades são para atuar como agente de pesquisas e mapeamento, com remuneração de R$ 1.512,38, e tem regime de trabalho de 40 horas semanais e contrato de um ano. Há chance de prorrogação, porém o prazo não pode exercer três anos. Os aprovados também vão receber benefícios, como: auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. Aqueles que passarem no concurso vão precisar visitar domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados com o objetivo de realizar pesquisas estatísticas. Os interessados deverão se inscrever de forma presencial entre os dias 16 a 20 de setembro, nos postos do IBGE onde as vagas estão sendo ofertadas. Não há necessidade de pagar taxa.