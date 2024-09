Mais de R$ 8 bilhões estão de disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber do Banco Central

BC alerta que mesmo aqueles que já realizaram consultas anteriormente podem encontrar novos valores a serem recuperados

Atualmente, há R$ 8,56 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil. Os cidadãos podem verificar se possuem valores esquecidos acessando o site do SVR. O Banco Central alerta que mesmo aqueles que já realizaram consultas anteriormente podem encontrar novos valores a serem recuperados, uma vez que as instituições financeiras atualizam mensalmente as informações sobre quantias a devolver. O SVR foi instituído em março de 2023 e tem como objetivo centralizar depósitos que foram esquecidos em bancos e outras entidades financeiras.

A maior parte dos valores disponíveis está na faixa de R$ 0,00 a R$ 10,00. Existem 931.874 depósitos que superam R$ 1.001,01, representando uma fração inferior a 2% do total. Além disso, mais de 5 milhões de depósitos estão entre R$ 100,01 e R$ 1.000, enquanto cerca de 13 milhões variam de R$ 10,01 a R$ 100. Para realizar a consulta dos valores esquecidos, o usuário deve acessar o site do Banco Central, clicar na opção “Consulte valores a receber”, selecionar o tipo de documento e informar a data de nascimento ou a data de abertura da empresa.

No caso de consulta para valores pertencentes a pessoas falecidas, um herdeiro ou representante legal deve efetuar a busca e preencher um termo de responsabilidade. Além disso, representantes legais de empresas que possuem CNPJ inativo também têm a possibilidade de consultar valores. Para isso, é necessário que assinem um termo de responsabilidade e utilizem uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro.

