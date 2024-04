IBGE lança novo mapa-múndi e Atlas Geográfico Escolar

IBGE planeja oferecer versões ampliadas do mapa no futuro; a instituição também lança a nova edição do Atlas Geográfico Escolar, que conta com uma versão digital no portal do instituto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o novo mapa-múndi, disponível para venda a partir desta terça-feira (16), no formato A3 (42,0 x 29,7cm), por R$ 10. O mapa destaca os países do G20 e aqueles com representação diplomática brasileira, além de fornecer informações básicas sobre o Brasil. A edição comemorativa traz o Brasil no centro, ação que gerou memes e polêmica nas redes sociais. O IBGE planeja oferecer versões ampliadas do mapa no futuro. Também chega nesta terça (16) a nova edição do Atlas Geográfico Escolar, que conta com uma versão digital no portal do instituto. Com mais de 200 mapas, o atlas traz inovações na apresentação das informações, destacando territórios quilombolas, distribuição de indígenas, cobertura e uso da terra, e espécies ameaçadas de extinção.

A nona edição do atlas segue a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação e reúne dados geográficos, cartográficos e estatísticos essenciais para o estudo das dimensões sociopolítica, ambiental e econômica do Brasil e do mundo. A publicação impressa inclui QR codes que direcionam para gráficos interativos na versão digital, vídeos e links com conteúdos complementares.

Publicado por Heverton Nascimento

