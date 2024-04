Grande incêndio atinge Bolsa de Valores do século XVII na Dinamarca, derrubando torre icônica

Causa do fogo não foi determinada; prédio, próximo do Parlamento da Dinamarca, abrigou a sede da Bolsa de Copenhague até a década de 1970 e é atualmente a sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa

Um grande incêndio afetou nesta terça-feira (16) na Dinamarca o edifício da antiga Bolsa de Copenhague, do século XVII, e sua emblemática agulha desabou entre as chamas. A agulha, de 54 metros, foi envolvida pelas chamas no edifício encomendado pelo rei Cristian IV e construído entre 1619 e 1640. O edifício é uma das construções mais antigas de Copenhague e passava por obras de restauração. A causa do incêndio não foi determinada. O prédio, próximo do Parlamento da Dinamarca, abrigou a sede da Bolsa de Copenhague até a década de 1970 e é atualmente a sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa.

A polícia isolou parte do centro da capital, para ajudar os bombeiros na operação de combate às chamas. “Estamos diante de um cenário terrível”, afirmou a Câmara de Comércio. O edifício, situado próximo ao Palácio de Christiansborg, onde fica o parlamento, é uma atração turística popular e já foi fotografado milhões de vezes. Sua torre característica, no formato das caudas de quatro dragões entrelaçados, atingiu uma altura de 56 metros. Enormes nuvens de fumaça se elevaram sobre o centro de Copenhague e as pessoas foram vistas correndo para dentro do edifício para salvar pinturas. A pluma de fumaça podia ser vista do sul da Suécia, separada da Dinamarca por um estreito canal. Ambulâncias estavam no local, mas não houve relatos de vítimas. Um porta-voz da empresa que está trabalhando na reforma do edifício disse que todos os carpinteiros que trabalhavam no telhado haviam saído. Até 90 membros de uma unidade do exército também foram enviados de uma base próxima para isolar a área e “proteger objetos de valor”, informaram as forças armadas da Dinamarca.

O edifício e a torre estavam envoltos em andaimes, que depois desabaram com o incêndio. O telhado, a alvenaria, o arenito e o pináculo do Boersen – construído em 1615 e considerado um dos principais exemplos do estilo renascentista holandês na Dinamarca – estavam sendo reformados, disse a Câmara de Comércio Dinamarquesa, que se mudou para o prédio depois que a bolsa de valores de Copenhague deixou o local em 1974. O diretor da câmara, Brian Mikkelsen, estava entre os que ajudaram a retirar os quadros do prédio. “É um desastre nacional”, disse Mikkelsen aos repórteres. O adjacente Palácio de Christiansborg já foi incendiado em várias ocasiões e, mais recentemente, em 1990, houve um incêndio em um anexo do parlamento dinamarquês, conhecido como Proviantgaarden. No entanto, a Antiga Bolsa de Valores sobreviveu incólume. Além de abrigar a Câmara de Comércio, a Old Stock Exchange é usada para jantares de gala, conferências, festas e outros eventos.

