IBGE: população idosa quase dobra e idade média sobe no Brasil

Em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do país terão mais de 60 anos; número de crianças de 0 a 14 anos entre 2000 e 2022 recuou de 24,1% para 19,8%

Divulgação/Agência IBGE Dados do Censo 2022 foram divulgados nesta quinta-feira (22)



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2000 e 2023 a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do País serão idosos. Por outro lado, o total de crianças de 0 a 14 anos entre 2000 e 2022 recuou de 24,1% da população para 19,8%. Para fins de comparação, em 1980 os mais jovens eram 38,2% e os mais idosos apenas 4%.A idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000, subiu para 35,5 anos em 2023 e deve chegar a 48,4 anos até 2070. “Até 2070, nossa pirâmide populacional estará totalmente invertida”, afirmou o pesquisador Márcio Mitsuo Minamiguchi, do IBGE, que participou da apresentação. ”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A mudança de composição é bem nítida, deixaremos de ser um país jovem para nos tornarmos um país de estrutura populacional mais velha.” Os primeiros números do Censo 2022, divulgados no ano passado, já mostravam que o País registrava o menor crescimento populacional em 150 anos. De 2010 a 2022, a taxa média de crescimento anual da população foi de 0,52%, a primeira abaixo de 1% e a menor desde o primeiro levantamento populacional feito no Brasil, em 1872.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller