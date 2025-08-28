IBGE: quais são os estados mais populosos do Brasil?
De acordo com o instituto, a população atingiu 213,4 milhões em 2025, um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior
O Estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o total de moradores de Estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.
Veja a lista a seguir por Estados:
1. São Paulo – 46.081.801
2. Minas Gerais – 21.393.441
3. Rio de Janeiro – 17.223.547
4. Bahia – 14.870.907
5. Paraná – 11.890.517
6. Rio Grande do Sul – 11.233.263
7. Pernambuco – 9.562.007
8. Ceará – 9.268.836
9. Pará – 8.711.196
10. Santa Catarina – 8.187.029
11. Goiás – 7.423.629
12. Maranhão – 7.018.211
13. Amazonas – 4.321.616
14. Paraíba – 4.164.468
15. Espírito Santo – 4.126.854
16. Mato Grosso – 3.893.659
17. Rio Grande do Norte – 3.455.236
18. Piauí – 3.384.547
19. Alagoas – 3.220.848
20. Distrito Federal – 2.996.899
21. Mato Grosso do Sul – 2.924.631
22. Sergipe – 2.299.425
23. Rondônia – 1.751.950
24. Tocantins – 1.586.859
25. Acre – 884.372
26. Amapá – 806.517
27. Roraima – 738.772
*Com informações do Estadão Conteúdo
