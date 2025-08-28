IBGE: quais são os estados mais populosos do Brasil?

De acordo com o instituto, a população atingiu 213,4 milhões em 2025, um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso do país



O Estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o total de moradores de Estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.

Veja a lista a seguir por Estados:

1. São Paulo – 46.081.801

2. Minas Gerais – 21.393.441

3. Rio de Janeiro – 17.223.547

4. Bahia – 14.870.907

5. Paraná – 11.890.517

6. Rio Grande do Sul – 11.233.263

7. Pernambuco – 9.562.007

8. Ceará – 9.268.836

9. Pará – 8.711.196

10. Santa Catarina – 8.187.029

11. Goiás – 7.423.629

12. Maranhão – 7.018.211

13. Amazonas – 4.321.616

14. Paraíba – 4.164.468

15. Espírito Santo – 4.126.854

16. Mato Grosso – 3.893.659

17. Rio Grande do Norte – 3.455.236

18. Piauí – 3.384.547

19. Alagoas – 3.220.848

20. Distrito Federal – 2.996.899

21. Mato Grosso do Sul – 2.924.631

22. Sergipe – 2.299.425

23. Rondônia – 1.751.950

24. Tocantins – 1.586.859

25. Acre – 884.372

26. Amapá – 806.517

27. Roraima – 738.772

*Com informações do Estadão Conteúdo