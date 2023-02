Idosa é atacada por oito pitbulls e morre em sítio na região metropolitana de SP

Caso, ocorrido em Mogi das Cruzes, é investigado pela Polícia Civil

Pixabay/susanne906 Idosa estava sozinha com os oito cães, da raça pitbull, quando foi atacada



Uma idosa, de 68 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, após ser atacada por oito pitbulls em um sítio no município de Mogi das Cruzes, localizado na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a Polícia Militar (PM) foi chamada, por volta das 9 horas, para atender a ocorrência na Avenida Francisco Rodrigues Filho. A vítima estava sozinha com os oito cães quando foi atacada. No local, os policiais localizaram a idosa caída. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) constatou óbito no local. A SSP informou que os responsáveis pelos pitbulls são investigados. Exames periciais foram solicitados. O caso foi registrado como omissão cautela na guarda/condução de animais e morte suspeita no 3º Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.