Idosa esquarteja marido e guarda partes do corpo em congelador no MS

Mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado; pedaços ocorreu em Selvíria

Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul Mulher confessou o crime e foi presa em flagrante pela Polícia Civil



Uma idosa de 64 anos foi presa suspeita de matar o marido em Selvíria, no Mato Grosso do Sul. Depois do assassinato, ela esquartejou o corpo da vítima e guardou partes dele em um congelador. Segundo a Polícia Civil, o tronco da vítima foi encontrado às margens da BR-158 na quinta-feira, 25. Os agentes não encontraram pernas, braços e a cabeça. Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que uma mulher estava desparecida desde sábado. Ainda segundo a investigação, vizinhos relataram aos agentes que ambos se desentendiam várias vezes.

Segundo a polícia, a mulher prestou depoimento e negou envolvimento. Mas após diversas contradições, acabou confessando o crime e contou como agiu e onde estava as outras partes do corpo. Os agentes foram até o local informado, também às margens da BR-158, e encontraram a cabeça, as pernas e os braços dentro de sacos de lixo. Segundo a polícia, a mulher relatou que envenenou a vítima e, sem saber o que fazer com o corpo, decidiu esquartejá-lo. Ela colocou o tronco dentro de uma mala e as demais partes em congelador, onde guardava alimentos. Ela descartou a mala com tronco na quinta-feira e, no dia seguinte, 26, jogou as outros parte na beira da estrada. A mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado.