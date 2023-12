Idoso de 81 anos reage a tentativa de roubo e imobiliza suspeito em Goiânia; veja vídeo

Vítima não se intimidou com o criminoso, que acabou sendo preso em flagrante dentro de uma farmácia

Reprodução/Camêra de Segurança Câmera flagrou o momento em que o idoso reage e imobiliza ladrão em farmácia, na capital goiana



Um incidente ocorreu em uma farmácia localizada no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, no último domingo, 10. Um idoso de 81 anos foi alvo de uma tentativa de roubo e reagiu de forma surpreendente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso conseguiu imobilizar o suspeito, após ser agredido. Após ser atacado, a vítima não se intimidou e revidou, jogando o ladrão para trás. Em seguida, subiu em cima do suspeito e desferiu diversos socos. Os atendentes da farmácia, ao perceberem a situação, deixaram o caixa e ajudaram a imobilizar o suspeito até a chegada da polícia. De acordo com informações da delegacia de polícia da cidade, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado. O idoso, apesar de ter sofrido agressões, conseguiu se defender e impedir o roubo.