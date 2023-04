Idoso é resgatado pelos Bombeiros após ficar 12 horas preso com lama na cintura no Ceará

Homem saiu de casa sozinho e foi encontrado a cerca de 400 metros de sua residência, quase inconsciente, com sede e fome; vítima passa bem após receber cuidados

Divulgação/Corpo de Bombeiros Idoso estava com frio, fome e sede quando foi resgatado pelos Bombeiros



Um idoso de 89 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, neste domingo, 16, após ficar 12 horas preso com lama até a cintura às margens da Lagoa da Precabura. A vítima estava em terreno pantanoso no limite entre as cidade de Eusébio e Fortaleza. Segundo informações da corporação, o homem desapareceu por volta das 11 horas e foi resgatado em estado de desidratação e se queixando de fome e sede às 23 horas. De acordo com os Bombeiros, familiares da vítima comunicaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre o desparecimento por volta das 21h30, quando as buscas começaram. O idoso foi encontrado pelos Bombeiros a cerca de 400 metros de sua residência. Conforme informações apuradas pela corporação, ao caminhar pelo terreno pantanoso, ele ficou preso à lama, que chegou na altura da cintura, não tendo forças para se soltar. Quando foi encontrado, o idoso estava quase inconsiente. Durante o resgate, o homem recebeu um cobertor para manter sua temperatura corporal, bebeu água e teve os sinais vitais aferidos. Ele foi tirado do lamaçal e entregue à família. Não houve necessidade de transporte para avaliação clínica.