Idoso que recebeu nota de R$ 420 como pagamento de empréstimo será ressarcido

Reprodução Instagram / @chronic420oficial Cédula de R$ 420 traz imagens do bicho preguiça e de folhas de maconha; empresa disse que brinde destinado aos clientes busca 'fazer arte pra chocar e trazer reflexão'



Na última semana, um caso de golpe ganhou repercussão nas redes sociais, quando um idoso de 75 anos recebeu uma cédula de R$ 420 como pagamento de um empréstimo em Unaí, cidade localizada no Sudeste de Minas Gerais. Na ocasião, além de ter recebido a nota falsa, a vítima, identificada como Gerson, deu R$ 320 de troco ao golpista. Após a repercussão do caso e da prisão do responsável pela Polícia Civil, o idoso vai ser ressarcido. A empresa de vestuário responsável pela fabricação da cédula de R$ 420, que traz imagens do bicho preguiça e de folhas de maconha, explicou que a nota era um brindes a clientes da marca. “A nossa intenção, desde sempre, é fazer arte pra chocar e trazer reflexão, mas nunca pra lesar quem quer que seja”, disse representante da marca em vídeo publicado no Instagram. Agora, a vítima do golpe em Unaí vai receber uma caixa com R$ 420 em cédulas verdadeiras e produtos da marca, como camisetas e boné.