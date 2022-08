Ilha paradisíaca em Ubatuba vai a leilão por lance mínimo de R$ 23 milhões

Espaço conta com um mirante para a costa de Ubatuba, mansão, diversas praias e área de mata preservada

Banco de imagens/Pixabay Leilão começa no dia 30 de outubro e acetará lances até 2 de setembro



A Ilha da Almada, na região de Ubatuba, no litoral norte do Estado de São Paulo, está sendo leiloada. O espaço, que pertence ao Parque Estadual da Serra do Mar e possui mais de 188 mil metros quadrados, exige um comprador com o lance mínimo de R$ 23 milhões. Além de oferecer uma visão paradisíaca, com direito à visão da costa de Ubatuba em um mirante, a ilha conta com dez praias, sendo uma delas exclusiva. No local, há uma área de mata preservada, onde foi construída uma mansão de luxo. O acesso à Almada é feito de barco. O ponto de partida mais comum é em Ubatuba, na praia do Engenho. A mansão na Ilha da Almada possui 757 metros quadrados, com nove suítes e móveis locais inclusos na venda. Para os interessados, o leilão tem previsão para ser iniciado no dia 30 de agosto e receberá lances até o dia 2 de setembro. A proposta se trata de uma cessão onerosa, ou seja, quem arrematar a ilha poderá utilizar quase todo o espaço, mas não o local pertencente à Marinha do Brasil. Os proprietários podem retomar à área em casos de guerra ou inadimplência.