Imagens mostram momento da prisão de Deolane Bezerra em condomínio de luxo

Câmera corporal de um dos agentes registrou a influenciadora deixando o quarto de pijama, com as mãos para cima, durante abordagem policial realizada na última quinta-feira (21)

Reprodução / TV Globo Nas imagens, Deolane aparece deixando o quarto de pijama, com as mãos para cima, durante a abordagem.



Imagens obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram o momento em que a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa pela Polícia Civil, na última quinta-feira (21), em um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

As gravações, feitas por uma câmera corporal de um dos agentes, mostram os policiais entrando na residência pela janela. Em seguida, Deolane aparece deixando o quarto de pijama, com as mãos para cima, durante a abordagem.

Segundo investigação conduzida pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, a influenciadora teria ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela é suspeita de lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas e de integrar a facção criminosa.

De acordo com a acusação, Deolane atuaria como uma espécie de “caixa” do grupo criminoso, movimentando recursos de origem ilícita.

A defesa da influenciadora nega qualquer envolvimento com o crime organizado ou com dinheiro ilegal. Em nota, os advogados afirmaram que todos os rendimentos de Deolane são declarados e possuem origem comprovada.