Incêndio atinge ala de hospital destinada a Covid-19 e deixa ao menos quatro mortos em Sergipe

Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira, 28, a ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada a pacientes com Covid-19 do Hospital Nestor Piva, em Aracaju, e deixou ao menos quatro mortos. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 6h40. Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram a ala tomada por fumaça. Os pacientes que estavam na UTI foram retirados e encaminhados para outras unidades de saúde do município.”Fizemos a retirada de todas das pessoas que estavam na UTI e depois controlamos o incêndio, que teve como foco a sala dos médicos. Em cerca de meia hora já havíamos feito a retirada dos pacientes e o incêndio estava controlado”, explicou o tenente Fabiano Queiroz. Em seguida, foi realizada a evacuação do prédio, com buscas por todos os ambientes para verificar se havia mais alguém no local que não tivesse conseguido sair.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 35 pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para os hospitais de Urgência (Huse), da Polícia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício. A pasta informou que quatro pacientes vieram a óbito. Uma vítima morreu durante a transferência para o Huse e as outras três no local. os demais usuários do Sistema Único de Saúde que recebiam atendimento porta aberta e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo SAMU. “A Secretaria Municipal da Saúde está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população aracajuana nos equipamentos da rede municipal de Saúde”, informou a pasta. Na frente do Hospital Nestor Piva, uma área foi estruturada para oferecer atendimento psicológico e dar informações para familiares dos pacientes e trabalhadores do hospital. A ala onde ocorreu o incêndio está isolada, e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.