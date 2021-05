Queiroga quer testar 20 milhões de brasileiros para a Covid-19 por mês

Ampliação dos exames para diagnóstico da doença faz parte da nova estratégia do governo federal para combate à pandemia

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Saúde participou de cerimônia que marcou o início da vacinação antecipada de trabalhadores de portos e aeroportos



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a necessidade de maior testagem da população para a Covid-19. Em cerimônia nesta quinta-feira, 27, no Porto de Santos, ele citou a intenção de testar 20 milhões de brasileiros por mês. A ação faz parte da nova estratégia de combate à pandemia. “Nós vamos apresentar um amplo programa de testagem que tem o objetivo de testar até 20 milhões de brasileiros todos os meses com o chamado teste de antígeno rápido, 1,8 milhão nas unidades básicas de saúde em indivíduos que são assintomáticos e os outros vamos colher portos, aeroportos, áreas de concentração da população”, disse durante o evento, que marcou o início da vacinação de trabalhadores portuários e aeroportuários contra a doença e também contou com a presente do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. A imunização antecipada do grupo é uma estratégia de combate à variante indiana do coronavírus, já identificada em Estados Brasileiros.

Marcelo Queiroga aplicou a vacina em dois funcionários, um deles é Noêmio Pompeu, estivador há 30 anos. O trabalhador contou que cerca de 30 colegas morreram em decorrência de complicações da Covid-19 e falou sobre a felicidade em receber a vacina. “Muito emocionado. Esperando essa hora chegar, 15 meses de sofrimento, então graças a Deus a hora chegou”, disse. A expectativa é que 227 mil trabalhadores sejam imunizados no Brasil. No entanto, segundo Marcelo Queiroga, na primeira etapa haverá 110 mil doses disponíveis para portuários e 90 mil para aeroviários. Os demais devem ser imunizados em uma segunda etapa.

Os Estados estão recebendo as doses e repassando para os municípios. O prefeito de Santos, Rogério Santos, disse que a cidade receberá 11 mil doses e que a imunização deve ser iniciada na próxima terça-feira, 1º. “A vacinação será em todas as policlínicas, as doses estão previstas para chegar na terça, hoje é um dia simbólico, um dia importante recebendo os ministros”, ressaltou. Durante a cerimônia, Marcelo Queiroga também voltou a afirmar que toda a população adulta será vacinada até o final do ano. Até este momento, cerca de 10% da população foi imunizada com a primeira e segunda dose dos imunizantes.

*Com informações da repórter Carolina Abelin