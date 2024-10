Incêndio atinge antigo Museu da Casa Brasileira e adia exposição Castelo Rá-Tim-Bum

Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e informou que a fachada e parte interna do Solar Fábio Prado não tiveram danos

Reprodução Incêndio no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo



Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado (5), o antigo Museu da Casa Brasileira, localizado na Avenida Faria Lima. O edifício, que pertence à Fundação Padre Anchieta (FPA), estava prestes a inaugurar a exposição Castelo Rá-Tim-Bum, programada para esta semana, mas o evento foi adiado devido ao incidente, e ainda não tem uma nova data. “Informamos que na tarde deste sábado (5/10), a fachada da montagem da exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos, no Solar Fábio Prado, localizado em São Paulo, teve um incêndio”, diz a nota. “O local foi evacuado e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e informou que a fachada e parte interna do Solar Fábio Prado não tiveram danos, assim como a estrutura do imóvel histórico”, continua, acrescentando que o incêndio aconteceu na estrutura tubular da exposição do lado de fora do espaço físico do Solar Fabio Prado, que não sofreu danos em sua estrutura interna, bem como a montagem interna da exposição não sofreu danos.

Durante a ocorrência, um trabalhador que estava no casarão sofreu uma contusão na perna e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. A FPA informou que tanto a fachada quanto o interior do casarão não sofreram danos, assim como a estrutura do imóvel histórico. O fogo se concentrou na estrutura tubular da exposição, situada na parte externa do Solar Fábio Prado. O casarão, projetado pelo arquiteto Wladimir Alves de Souza, foi construído entre 1942 e 1945 e se inspira no Palácio Imperial de Petrópolis. Com uma área total de 12,5 mil metros quadrados, o imóvel foi a residência do ex-prefeito Fábio da Silva Prado e sua esposa, Renata Crespi.

Em 1968, Renata doou o espaço à FPA, que o administra até os dias atuais. Em 1970, o local foi inaugurado como Museu do Imobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, que mais tarde passou a ser conhecido como Museu da Casa Brasileira. No final do ano passado, o casarão recebeu a determinação de preservação temporária pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp), que estabeleceu um tombamento provisório até que estudos mais aprofundados fossem realizados.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA