Polícia Civil apreende cinco aeronaves suspeitas de tráfico de drogas em São Paulo

Uma ação da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de cinco aeronaves desmontadas em um galpão localizado em Joanópolis. As aeronaves são suspeitas de serem utilizadas pelo crime organizado para o transporte de drogas. A descoberta ocorreu durante mandados de busca que fazem parte de investigações sobre operações financeiras ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As aeronaves, apelidadas de ‘Frankenstein’, são montadas com peças usadas e adaptadas para evitar a detecção por radares. O proprietário do galpão negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas, afirmando que todas as aquisições foram devidamente registradas na Receita Federal. A operação teve início a partir de apurações sobre lavagem de dinheiro relacionada à compra de veículos de luxo e imóveis na região do Tatuapé.

A Polícia Civil está aprofundando as investigações para determinar a origem e o destino das peças apreendidas, que são de fabricação americana. Há indícios de que uma das aeronaves tenha sido utilizada para transportar cocaína até Honduras, um conhecido ponto de transbordo de drogas para o México. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) será notificada sobre a investigação para avaliar a legalidade das peças. Essa operação está interligada à Operação Terra Fértil, conduzida pela Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa suspeita de enviar grandes quantidades de cocaína para a América Latina. Essa quadrilha é acusada de movimentar mais de R$ 5 bilhões em um período de cinco anos. As investigações seguem em andamento, com a expectativa de novas revelações sobre a rede de tráfico.

