Incêndio atinge apartamento em Campo Belo, na Zona Sul de SP; confira imagens

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo extinto e não houve nenhuma vítima; o motivo do incidente ainda não foi revelado

Reprodução/WhatsApp A causa do incêndio ainda não foi revelada



Um apartamento na rua Gabriele D’Annunzio, 500, no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, foi atingindo por um incêndio na manhã desta sexta-feira, 19. A ocorrência foi recebida às 9h37 pelo Corpo de Bombeiros do Estado. O incêndio atingiu o terceiro andar do prédio. Oito viaturas foram enviadas ao local para conter o fogo. Às 10h28, o número de viaturas no local subiu para 10. O fogo já foi extinto e, no momento, seis viaturas realizam a retirada de fumaça. A rua, no entanto, continua interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. O motivo do incidente ainda não foi revelado.

Confira imagens do incêndio: