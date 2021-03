Duas pessoas morrem em decorrência de incêndio em prédio na zona sul de SP

Fogo já foi extinto e a fumaça retirada do local pelo Corpo de Bombeiros; o motivo do incidente ainda não foi revelado

Reprodução/Twitter/Civi_app Incêndio ocorreu no terceiro andar de um prédio em Campo Belo, Zona Sul de SP



Um incêndio em um apartamento na rua Gabriele D’Annunzio no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, deixou dois mortos na manhã desta sexta-feira, 19. A causa do fogo ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 9h37 e encontrou o terceiro andar do prédio em chamas. As duas vítimas tiveram parada cardiorrespiratória em decorrência da fumaça que se espalhou pelo edifício. A corporação confirmou à Jovem Pan a morte das duas pessoas, ainda não identificadas. “Foram encontrada duas vítimas: uma no 8º andar, constatado óbito pelo médico da USA (Unidade de Serviços Avançados em Saúde), e a outra no 13º andar”, informaram os Bombeiros. Nove viaturas ainda estão no local. O fogo já foi extinto e a fumaça já se dispersou. A Polícia Civil ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem.