Incêndio atinge área de vegetação do Parque Estadual de Juquery, em Franco da Rocha

De acordo com a prefeitura, fogo começou após a queda de um balão

Reprodução/Facebook/Rafael Trancho Incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha



O tempo seco e o calor na região metropolitana de São Paulo favoreceram um incêndio na área de mata do Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros deslocou oito viaturas, mais de 90 profissionais e um helicóptero Águia 4 para tentar conter o fogo. A administração do parque diz que três áreas de vegetação já foram atingidas e o mirante de observação está em risco. Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, o incêndio começou após a queda de um balão. O incidente dissipou uma grande quantidade de fuligem na capital paulista e em toda a região metropolitana.