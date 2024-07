Origem do fogo ainda não foi identificada, mas os bombeiros consideram a possibilidade de queima por vandalismo; não há risco iminente para imóveis próximos

Um incêndio atingiu parte da vegetação do Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (3). Imagens capturadas por moradores mostram as chamas se espalhando por um grande perímetro da área. Até o momento, não há registros de feridos. O Corpo de Bombeiros está no local combatendo os focos de incêndio. Um caminhão específico para apagar o fogo foi deslocado para acelerar os trabalhos. As estradas de chão têm ajudado a impedir a propagação das chamas. A origem do incêndio ainda não foi identificada, contudo, os bombeiros consideram a possibilidade de vandalismo, pois é comum a queima de vegetação na área para limpeza de terrenos.

O Morro Santana, ponto mais alto de Porto Alegre, com aproximadamente 311 metros de altura, é uma área que atrai muitas pessoas para trilhas e atividades ao ar livre. Na área afetada pelo fogo, há uma sede de instituição e uma residência. No entanto, conforme os bombeiros, não há risco iminente para edificações. Embora grande parte dos focos de incêndio já estivesse se extinguindo ao alcançar uma estrada, ainda há muita fumaça na região. O acesso ao local é difícil. Uma viatura dos bombeiros chegou a ficar atolada durante a operação.

