Temporais voltam a atingir regiões do Rio Grande do Sul; Guaíba sobe 20 cm em 12 horas

Defesa Civil recomendou que a população em áreas de risco, nas margens do lago, busque locais seguros ou se dirija ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão

Foto: EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Guaíba estava em estágio de alerta, com altura de 3,41 metros, e subiu 20 cm em 12 horas



O Rio Grande do Sul volta a enfrentar problemas com as chuvas. No domingo (23), fortes temporais atingiram algumas regiões do Estado, que sofreram com chuva de granizo do tamanho de ovos, conforme relatos de moradores. As chuvas trouxeram uma frente fria intensa, que deve permanecer ao longo da semana, contribuindo para a elevação do nível do Guaíba. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o lago estava em estágio de alerta, com altura de 3,41 metros, e subiu 20 cm em 12 horas. A Defesa Civil recomendou que a população em áreas de risco, nas margens do lago, busque abrigo seguro ou se dirija ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo” devido ao declínio da temperatura em uma faixa do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira (24). Segundo o órgão, entre o final da tarde de domingo e as 8h de terça-feira (25), grande parte do território gaúcho pode enfrentar quedas de temperatura superiores a 5°C.

Apesar da elevação, o lago ainda está abaixo da cota de inundação de 3,6 metros. A previsão do tempo indica céu encoberto com possibilidade de chuvas na região metropolitana, com melhora prevista para o período noturno. A Defesa Civil emitiu alertas para chuvas intensas na Serra Gaúcha e elevação do nível do Rio Jacuí, que pode causar inundações em Cachoeira do Sul. A situação requer atenção, especialmente com a previsão de temporais para quarta-feira.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA