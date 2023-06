Incêndio atinge fábrica em Santo André e deixa duas pessoas feridas

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas teve 90% do corpo queimado e está em estado grave; causa das chamas não foi divulgada

Google Street View Incêndio atingiu a Avenida Presidente Artur da Costa e Silva, que abriga indústrias petroquímicas



Um incêndio atingiu uma fábrica na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 22, e deixou dois feridos. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Segundo a corporação, uma das vítimas está em estado grave e teve 90% do corpo queimado pelas chamas. O helicóptero Águia foi acionado para realizar a retirada da vítima do local. O outro ferido sofreu queimaduras nas vias aéreas e foi levado a uma unidade de Pronto-Socorro. Os bombeiros informaram que as equipes haviam controlado o fogo, mas que muita fumaça preta estava no local. O endereço da ocorrência foi identificado como Av. Presidente Artur da Costa e Silva, local que abriga instalações de empresas petroquímicas.