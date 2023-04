Rei Charles III vestirá túnica carmesim e roxa usada por George VI em sua coroação

Monarca será formalmente coroado em 6 de maio na abadia de Westminster, em Londres, em uma cerimônia que contará com a presença de chefes de estado

Kirsty O 'Connor/Pool via REUTERS Membros da Royal School of Needlework trabalham no manto de Estado que o Rei Charles III usará em sua coroação em 6 de maio



O rei da da Grã Bretanha Charles III decidiu usar mantos de veludo de seda nas cores carmesim e roxo para sua coroação, marcada para o próximo sábado, 6. As vestimentas já foram utilizadas pelo rei George VI, avô de Charles, em sua própria coroação em 1937, de acordo com o Palácio de Buckingham. Charles, que substituiu a rainha Elizabeth II, será formalmente coroado na abadia de Westminster, em Londres, em uma cerimônia que contará com a presença de chefes de estado e dignitários estrangeiros. Charles e sua esposa Camilla usarão dois conjuntos de túnicas no serviço de coroação: as chamadas “vestes de Parlamento” de cor carmesim quando chegarem e robes imperiais de veludo roxo quando saírem. Todas as peças foram conservadas ou feitas pela empresa de alfaiataria londrina de 334 anos, Ede e Ravenscroft. O robe de parlamento de Camilla foi originalmente feito para a falecida Rainha Elizabeth II, enquanto o robe imperial apresenta um novo design da Royal School of Needlework que se baseia em temas da natureza e do meio ambiente. Insetos, incluindo abelhas e um besouro, aparecerão em um manto de coroação pela primeira vez. O Palácio de Buckingham também divulgou que a coração de Charles III seá realizada em menor escala do que a de Elizabeth, mas ainda repleta de pompa e ostentação.

*Com informações da agência Reuters