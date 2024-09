Inmet emite alerta de risco de tempestade para os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

Há possibilidade de chuvas de 30 a 60 mm/h, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, o que pode causar corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos

ROBERTO GARDINALLI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar das previsões de chuva, as altas temperaturas devem continuar em grande parte do país



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu neste sábado (14) um alerta de risco de tempestades para várias regiões do Brasil, em meio a uma forte onda de calor que atinge o país. O aviso, válido até domingo (15), abrange áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. O alerta laranja, que indica risco significativo de danos, atinge o norte de Santa Catarina, o Vale do Itajaí, praticamente todo o Paraná, o litoral sul de São Paulo e as regiões de Presidente Prudente e Assis, além de partes do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, há possibilidade de chuvas de 30 a 60 mm/h, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, o que pode causar corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Além disso, partes do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso estão sob alerta de “perigo potencial” para tempestades, com características semelhantes, mas menor risco de danos. Apesar das previsões de chuva, as altas temperaturas devem continuar em grande parte do país, com previsão de alívio a partir de domingo. Em São Paulo, por exemplo, os termômetros podem cair para 23°C amanhã. A baixa umidade relativa do ar, que varia entre 20% e 12%, também segue preocupando em várias regiões, especialmente no norte de São Paulo e no Maranhão, onde há risco de incêndios florestais e impactos à saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O município de Pedregulho, em São Paulo, é um dos mais afetados pelos incêndios, com focos ativos desde o final de agosto. Cerca de 5.000 hectares foram queimados, danificando quase 6 milhões de árvores, segundo dados de uma cooperativa local. Com a expansão dos incêndios para mais de 300 municípios, a Polícia Militar de São Paulo intensificou o uso de helicópteros no combate ao fogo. Entre os dias 8 e 12 de setembro, 14 aeronaves foram acionadas para atuar em 56 cidades.

Publicado por Felipe Cerqueira