Incêndio atinge prédio comercial no Brás, região central de São Paulo

Segundo os Bombeiros, o incêndio começou por volta das 17h20, na Rua Cavalheiro com a Rua do Hipódromo

Reprodução/Corpo de Bombeiros Bombeiros conseguiram controlar o incêndio



Um incêndio atingiu um prédio comercial no Brás, na região central de São Paulo, nesta quarta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 17h20. O imóvel está localizado na Rua Cavalheiro com a Rua do Hipódromo. Pelo menos 16 viaturas foram enviadas para o local. As chamas foram controladas por volta das 18h05 e os agentes dos Bombeiros fazem o trabalho de rescaldo e buscas no prédio. O fogo não atingiu imóveis vizinhos. Não há registro de vítimas.

Incêndio controlado no Brás em fase de rescaldo. No momento temos 16 equipes no local, aguardando mais informações do local…#193I pic.twitter.com/HSqbS4hzsy — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 17, 2023

*Mais informações em breve