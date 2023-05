Primeiro caso de gripe aviária fica a 100 km de maior produtora de ovos do Brasil

vírus H5N1 foi encontrado em três aves silvestres no litoral do Espírito Santo

O Ministério da Agricultura detectou os primeiros casos de gripe aviária no Brasil. O vírus H5N1 foi encontrado em três aves silvestres no litoral do Espírito Santo. Ou seja, não há detecção da doença nas granjas comerciais e, portanto, o status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) continua livre da gripe aviária. O agronegócio segue em alerta, já que os três casos detectados ocorreram a menos de 100 km de Santa Maria de Jetibá (ES), que é o município que concentra o maior número de galinhas do Brasil. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a cidade responde por aproximadamente 5,5% do rebanho nacional e é a maior produtora de ovos do Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ressalta que não há risco para a população ao consumir carne de frango ou ovos. A transmissão da doença, que pode afetar humanos, ocorre quando há o contato direto com uma ave que possui a doença.

Vale lembrar que o mundo passa por uma pandemia de gripe aviária. Estados Unidos, Europa e, mais recentemente, outros países da América do Sul já registraram a doença. Nos EUA, por exemplo, a doença foi responsável por uma disparada de preços e até desabastecimento de ovos devido ao alto número de aves sacrificadas pela doença. Aqui no Brasil, a perspectiva até o momento é de um recorde nas exportações de carne de frango, com 5 milhões de toneladas neste ano. O resultado reflete a maior demanda pelo produto brasileiro por conta desses casos da gripe em outros países.