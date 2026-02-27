Jovem Pan > Notícias > Brasil > Incêndio atinge prédio da Faculdade de Direito da USP no centro de SP

Incêndio atinge prédio da Faculdade de Direito da USP no centro de SP

As chamas começaram por volta das 22h22 de quinta-feira (26) na Sanfran; as causas ainda são desconhecidas

  • 27/02/2026 06h59 - Atualizado em 27/02/2026 07h34
Reprodução / Redes sociais Defesa Civil afirma que fogo foi extinto e não houve feridos; área de 50 m² foi afetada. Defesa Civil afirma que fogo foi extinto e não houve feridos; área de 50 m² foi afetada.

Um incêndio atingiu o prédio da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), conhecida como Sanfran, entre a noite de quinta-feira (26) e a madrugada desta sexta-feira (27), no centro da capital paulista.

De acordo com nota da Defesa Civil estadual, o fogo começou por volta das 22h22 e atingiu o edifício conhecido como Palácio do Comércio, atual sede da faculdade, localizado na Rua Benjamin Constant, 170, na região da Sé. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não houve vítimas.

A Defesa Civil Municipal também esteve no local e, após vistoria, constatou que as chamas consumiram uma área de aproximadamente 50 metros quadrados. O espaço afetado foi interditado preventivamente.

O incêndio foi controlado e extinto, e o prédio foi deixado em condições seguras, segundo as autoridades.

Equipamento de ar-condicionado

Em nota, a direção da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco informou que o incêndio teve início no mezanino do Palácio do Comércio e pode ter sido provocado por um equipamento de ar-condicionado, atingindo parte do forro e do telhado.

Segundo a instituição, o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente pela equipe de segurança e retornou outras duas vezes durante a madrugada para controlar novos focos de incêndio. O edifício foi parcialmente interditado para a elaboração de laudo técnico, mas as aulas serão mantidas normalmente no prédio histórico e no edifício Dalmo Dallari.

