Incêndio atinge prédio da Faculdade de Direito da USP no centro de SP

As chamas começaram por volta das 22h22 de quinta-feira (26) na Sanfran; as causas ainda são desconhecidas

Defesa Civil afirma que fogo foi extinto e não houve feridos; área de 50 m² foi afetada.



Um incêndio atingiu o prédio da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), conhecida como Sanfran, entre a noite de quinta-feira (26) e a madrugada desta sexta-feira (27), no centro da capital paulista.

De acordo com nota da Defesa Civil estadual, o fogo começou por volta das 22h22 e atingiu o edifício conhecido como Palácio do Comércio, atual sede da faculdade, localizado na Rua Benjamin Constant, 170, na região da Sé. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não houve vítimas.

A Defesa Civil Municipal também esteve no local e, após vistoria, constatou que as chamas consumiram uma área de aproximadamente 50 metros quadrados. O espaço afetado foi interditado preventivamente.

O incêndio foi controlado e extinto, e o prédio foi deixado em condições seguras, segundo as autoridades.

Equipamento de ar-condicionado

Em nota, a direção da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco informou que o incêndio teve início no mezanino do Palácio do Comércio e pode ter sido provocado por um equipamento de ar-condicionado, atingindo parte do forro e do telhado.

Segundo a instituição, o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente pela equipe de segurança e retornou outras duas vezes durante a madrugada para controlar novos focos de incêndio. O edifício foi parcialmente interditado para a elaboração de laudo técnico, mas as aulas serão mantidas normalmente no prédio histórico e no edifício Dalmo Dallari.