Incêndio atinge prédio da Folha de S.Paulo

Edifício fica localizado na Alameda Barão de Limeira, no centro da capital paulista; segundo o Corpo de Bombeiros, foi registrado um pequeno foco e não houve nenhuma vítima

Edifício fica localizado na Alameda Barão de Limeira, no centro da capital paulista



O prédio que abriga a redação do jornal “Folha de S.Paulo” foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira, 30. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto ao Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, foi registrado um pequeno foco de incêndio e não houve nenhuma vítima. O edifício fica localizado na Alameda Barão de Limeira, no bairro Campos Elísios, no centro da capital paulista. O Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas atenderam a ocorrência e que a fumaça estava vindo do subsolo do edifício. O foco já foi extinto e, de acordo com a corporação, as equipes realizam uma inspeção no local. Em comunicado enviado aos funcionários, a “Folha de S.Paulo” disse “que houve incidente que fez com que os alarmes de incêndio fossem ativados” e pediu que “todos os profissionais” trabalhassem remotamente. Em nota, a empresa afirmou que o foco de incêndio surgiu durante o “desmonte do antigo parque industrial da empresa” e disse que a operação jornalística não foi afetada.

Veja registro do incêndio:

