Incêndio atinge terminal de carga do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; veja vídeos

Chamas atingiram o local na manhã desta quarta-feira, 18, e geraram grande nuvem de fumaça; ainda não há informações sobre vítimas

Divulgação/Centro de Operações Rio Fumaça causada pelo incêndio pode ser vista de diversos pontos da cidade



Um incêndio atingiu um terminal de carga do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, no começo da tarde desta quarta-feira, 18. A informação foi confirmada pelas autoridades da capital carioca. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O Centro de Operações do Rio alertou os motoristas que trafegam pela região a tomarem cuidado com a grande fumaça que se espalha em decorrência do incêndio. Procurada pela Jovem Pan, a administração do Aeroporto informou que a brigada do local está atuando ao lado dos bombeiros para combater as chamas e que a área atingida foi isolada. Ainda segundo o Aeroporto, não houve vítimas e nem impactos nos pousos e decolagens do local. Nas redes sociais, imagens do incêndio viralizaram e mostram uma grande nuvem de fumaça saindo do terminal atingido pelo incêndio.

Confira registros das chamas:

ATENÇÃO, MOTORISTAS! Cuidado ao trafegar na Linha Vermelha. Um incêndio em um terminal de cargas no aeroporto internacional causa muita fumaça na região.#viasexpressas#CORRio#CORInforma pic.twitter.com/vzSHP7WOue — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 18, 2023