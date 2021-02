Incêndio em plataforma da Petrobras deixa trabalhador ferido

Homem sofreu queimaduras no pescoço, ombros, braços e costas, afirma sindicato

Sindipetro-NF/Divulgação Plataforma está localizada na Bacia de Santos, no litoral do Rio de Janeiro



Um incêndio atingiu uma plataforma da Petrobras na tarde deste sábado, 20, e deixou um trabalhador ferido. O acidente ocorreu na P-48, localizada no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, litoral norte do Rio de Janeiro, durante processo de manutenção em uma das tubulações da estrutura. Segundo informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), a vítima precisou ser resgatada pelo atendimento aeromédico após sofrer queimaduras no pescoço, ombro, braços e costas. Em comunicado, o sindicato afirma que o incêndio foi de “grandes proporções” e que levou 1h30 para ser controlado.

A Petrobras confirma o acidente, mas trata o caso como um “princípio de incêndio.” Em nota, a estatal afirma que o trabalhador sofreu queimaduras leves e foi atendido na enfermaria. “De forma preventiva foi desembarcado. Passou por avaliação médica e se encontra bem e em casa. O princípio de incêndio foi debelado imediatamente pela equipe de resposta a emergências da plataforma.” O acidente não causou danos no sistema ou equipamentos, mas a produção da plataforma foi interrompida para investigação das causas do incêndios e reparos.