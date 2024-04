Cerimônia de formatura é cancelada pela Universidade da Califórnia após prisão de manifestantes

Universidade informou que não seria possível acomodar as mais de 60 mil pessoas que estariam presentes na cerimônia

EFE/EPA/JUSTIN LANE Protestos tem acontecido com certa frequência em universidades dos EUA



A Universidade do Sul da Califórnia (USC) anunciou na última quinta-feira (25), que cancelou sua cerimônia de formatura de 2024 após dezenas de estudantes serem presos em um protesto na noite de quarta-feira (24) contra a guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Em comunicado, a universidade anunciou que, por motivos de segurança, “não será possível acomodar” as cerca de 65 mil pessoas que estariam presentes na cerimônia, que estava programada para a manhã de 10 de maio. O cancelamento culmina duas semanas de problemas para a USC, uma das universidades mais prestigiadas do oeste dos EUA, depois que o reitor, Andrew T. Guzman, cancelou o discurso de graduação da melhor estudante do ano, a muçulmana Asna Tabassum, citando ameaças anônimas, mas não informou contra quem elas eram dirigidas. A decisão do reitor causou revolta por parte dos estudantes, que fizeram protestos, inclusive com apoio de professores da USC e grupos políticos e de direitos civis, incluindo as congressistas democratas Ilhan Omar e Rashida Tlaib.

Tabassum, uma engenheira biomédica nascida nos Estados Unidos que fez estudos sobre genocídio e usa um véu islâmico, disse ao jornal “Los Angeles Times” que apoia a causa palestina que cresceu nos campos universitários do país desde o início do conflito em Gaza e reiterou que não é antissemita.

Na última semana, a universidade retirou os convites de palestrantes importantes para a cerimônia, incluindo o diretor de cinema Jon M. Chu, ex-aluno da USC. A instituição também cancelou a concessão de títulos honorários à lenda do tênis Billie Jean King, à presidente do Fundo Nacional para as Artes, Maria Rosario Jackson, e à presidente da Academia Nacional de Ciências, Marcia McNutt.

Mas nada disso impossibilitou o descontentamento que levou estudantes, na quarta-feira (24), a montarem um acampamento no Alumni Park, onde a cerimônia de formatura da universidade estava programada para acontecer no próximo mês. O acampamento foi montado antes do amanhecer de quarta-feira (24) e cresceu até o final da noite, quando a polícia de Los Angeles esvaziou o local e prendeu quase 100 estudantes.

Manifestações contra a guerra em Gaza estão se espalhando na Califórnia. Nesta quinta-feira (25), estudantes montaram um acampamento na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) como parte de suas ações de protesto.

No norte do estado, estudantes da Universidade Politécnica Estadual da Califórnia Humboldt permaneceram em um prédio pelo terceiro dia consecutivo.

*Com informações da EFE