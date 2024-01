Incêndio no Ceará atinge maior parque em área urbana do Nordeste

Apesar da mobilização para conter o incidente, só é possível chegar ao local a pé, o que dificultou o combate ao fogo

Um incêndio atinge o Parque Estadual do Cocó em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira, 18. Este é o segundo incêndio em menos de 24 horas. Os bombeiros estimavam, até o início da tarde, que o fogo havia consumido uma área equivalente a quase quatro campos de futebol. As chamas atingiram o maior parque em área urbana do Nordeste e o quarto maior da América Latina. Apesar da mobilização para conter o incidente, só é possível chegar ao local a pé, o que dificultou o combate ao fogo. Além disso, ele conta com manguezal e dunas no entorno. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que “estão no local cerca de 30 bombeiros militares e quatro viaturas do Corpo de Bombeiros”, bem como o helicóptero Fênix com piloto, co-piloto, mecânica e operador aerotático para utilização do Bambi Bucket, uma bolsa para captar água e arremessá-la sobre o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro incêndio teve início na noite de quarta-feira, 17, mas foi combatido. Contudo, outra área do parque começou a pegar fogo nesta quinta-feira. “É um trabalho muito lento, porque o vento é muito forte, o que propicia cada vez mais o fogo na vegetação, mas estamos atuando ininterruptamente”, disse Cláudio Barreto, coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. A fumaça do fogo acabou se alastrando para áreas vizinhas, como bairros de Fortaleza a até 20 km de distância e o município de Caucaia.

