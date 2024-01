Defesa Civil alerta para fortes chuvas em todo o Estado neste final de semana

Frente fria pode provocar grande volume de chuvas na Grande São Paulo e no litoral

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira, 18, para fortes chuvas que devem atingir todo o Estado a partir de sexta-feira, 19, até domingo, 21. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo afirma que há possibilidade de grandes volumes de água se acumularem nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. O governo ressalta que manterá o “monitoramento permanente das condições climáticas” e “contato com as principais concessionárias de serviço público para pronta resposta a eventuais emergências”. A Defesa Civil também alerta para que a população tenha atenção redobrada em áreas urbanas “mais vulneráveis”. O encharcamento do solo pode provocar deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes, descargas elétricas e vento forte.

Para a Baixada Santista, a previsão é que a chuva acumulada nos três dias chegue a 200 mm. No Litoral Norte e no Vale do Paraíba, o acúmulo deve ser de até 180 mm. Na Grande São Paulo e na região de Campinas, a previsão é de até 150 mm. Em Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeva, os volumes de chuva devem chegar aos 130 mm. Para as regiões de Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília, a previsão é de até 70 mm, apenas um pouco acima do estimado para as áreas de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com acumulados de 60 mm.