Índice de raios ultravioleta pode chegar a níveis extremos em São Paulo

A cidade de São Paulo se prepara para enfrentar níveis elevados de radiação ultravioleta nos próximos dias. De acordo com informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o Índice Ultravioleta (IUV) pode alcançar a marca de 11, que é classificada como risco extremo, até o próximo domingo, dia 22. A exposição prolongada à radiação solar pode resultar em sérios problemas de saúde, incluindo câncer de pele, queimaduras e cataratas. O Índice Ultravioleta é uma medida que indica a intensidade da radiação ultravioleta, sendo representado por números.

Quanto maior o valor, maior o risco à saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) categoriza o IUV em cinco níveis: Baixo (menos que 2), Moderado (entre 3 e 5), Alto (6 a 7), Muito Alto (8 a 10) e Extremo (acima de 11). Em situações de índices elevados, a OMS aconselha a evitar a exposição ao sol, especialmente durante o pico do dia, e a utilizar proteção adequada, como roupas, chapéus e protetor solar.

Além do aumento da radiação, a qualidade do ar na capital paulista também está comprometida, em parte devido a queimadas na região. A previsão do tempo para os próximos dias indica temperaturas que variam entre 12°C e 35°C, com o IUV se mantendo elevado. Na quarta-feira, a temperatura deve oscilar entre 12°C e 23°C, com um IUV de 10. Na quinta-feira, as temperaturas devem variar de 14°C a 28°C, mantendo o IUV em 10.

Na sexta-feira, a expectativa é de que as temperaturas cheguem a 32°C, com o IUV ainda em 10. Já no sábado, a temperatura deve variar entre 18°C e 31°C, com o IUV subindo para 11. Finalmente, no domingo, a previsão é de temperaturas entre 19°C e 35°C, com o IUV alcançando novamente 11, o que reforça a necessidade de cuidados redobrados com a exposição ao sol.

