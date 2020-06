Inep fará enquete com estudantes para decidir nova data do Enem 2020

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aplicação do exame foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou nesta quarta-feira (10) que criará uma enquete online para que os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 possam votar e contribuir para a escolha da data de aplicação das provas.

Segundo comunicado do Inep, a enquete ficará disponível entre os dias 20 e 30 de junho e apresentará três opções de datas para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021 — considerando o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias, previsto em edital.

Nesse período, os inscritos deverão acessar a Página do Participante, com CPF e senha utilizados no cadastro do portal único do governo federal, e indicar um dos períodos:

• Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem digital: 10 e 17 de janeiro de 2021;

• Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem digital: 24 e 31 de janeiro de 2021; ou

• Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Adiamento do Enem

O adiamento nas datas de realização do Enem 2020 foi determinado pelo Ministério da Educação (MEC) em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus no País. O Enem impresso estava previsto para os dias 1º e 8 de novembro, e o digital, para 22 e 29 do mesmo mês.