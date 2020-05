MEC anuncia adiamento do Enem

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o INEP, a prova será adiada "de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais"



O Ministério da Educação (MEC) informou na tarde desta quarta-feira (20), em nota, o adiamento oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a prova será adiada “de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”.

Mais cedo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ao Twitter pedir a postergação por “no máximo 60 dias”. Na noite anterior (19), o Senado também aprovou um projeto que muda as datas da prova e de outros vestibulares por conta da pandemia do novo coronavírus.

Apesar disso, o Inep continuará com a realização da enquete para que os inscritos decidam o que deve ser feito com o exame. O MEC havia divulgado, antes do adiamento, que os alunos poderiam opinar se a data seria mantida, se o exame seria postergado ou suspenso até o final da pandemia da Covid-19. Agora, provavelmente será sobre o tempo de adiamento.

As inscrições para o Enem deste ano já estão abertas e vão até esta sexta-feira (22). Originalmente, o exame impresso seria aplicado nos dias 1º e 8 de novembro e o digital nos dias 22 e 29 de novembro. Após a nova decisão, a prova pode acontecer em janeiro de 2021.

Confira a nota oficial:

“Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.