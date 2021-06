Inep publica edital do Enem 2021 com cronograma e valor de inscrição; confira

Documentos estabelecem regras para a realização do exame e determinam que participantes deverão utilizar máscaras de proteção contra a Covid-19

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prova está marcada para acontecer no fim de novembro



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 2. A prova será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro e, ao contrário da edição anterior, as versões impressa e digital serão realizadas nas mesmas datas com as mesmas perguntas. As inscrições para o exame deverão ser feitas entre os dias 30 de junho e 14 de julho e terão o valor de R$ 85 para quem não conseguir a isenção. Ao todo, serão disponibilizadas 101.100 vagas no Enem digital, que deverá ser aplicado nos locais de prova, não sendo possível realizar a prova em casa. O edital prevê que os candidatos devem usar máscara para reduzir o risco de contaminação por Covid-19 e utilizar álcool em gel para higienizar as mãos durante a aplicação do Exame. Em relação ao conteúdo, o Enem 2021 será igual às edições anteriores: 180 questões divididas em quatro áreas (Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza) e uma redação.