Influenciador é investigado por sexualizar adolescente evangélica com uso de IA

Em depoimento à polícia, Jefferson de Souza negou as acusações, mas depois gravou um vídeo pedindo desculpas

Reprodução/Redes Sociais Influenciador investigado, Jefferson de Souza



A imagem de uma adolescente evangélica, de 16 anos, foi usada, sem consentimento, em um vídeo feito por Inteligência Artificial (IA) do influenciador Jefferson de Souza, de 37 anos, entre o final de março e início de abril.

No vídeo, Jefferson utilizou a foto da menor de idade em que ela estava dentro da Igreja Congregação Cristã do Brasil (CCB), em frente ao altar, para a produção de um vídeo que utiliza a tecnologia deep fake, vertente da IA que usa do rosto das pessoas fora do contexto da finalidade original da imagem.

O suspeito se apresenta como humorista, imitador de Silvio Santos e borracheiro. Em depoimento à polícia, ele negou as acusações, mas depois gravou um vídeo pedindo desculpas no Tik Tok, no dia 4 de abril. “Vim aqui pedir perdão para todos. Reconheço que fui infeliz nas minhas palavras”, disse.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso foi registrado pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital e, posteriormente, remetido à Delegacia de Polícia de Lençóis Paulistas, responsável pela área dos fatos. “Diligências para o devido esclarecimento dos fatos serão realizadas”, informaram.

Segundo a SSP, demais informações serão preservadas, em razão da natureza da ocorrência e por “envolver vítima menor de idade”.