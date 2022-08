Iniciativa ajuda a mudar de vida de pessoas em situação de rua no interior de SP

Casas estão sendo construídas em terreno amplo para abrigar até 2 mil pessoas

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Cidade Rahamim, em Salto, no interior de São Paulo



Uma comunidade católica de Salto, no interior de São Paulo, projeta um local amplo para receber pessoas que vivem nas ruas: a cidade Rahamim. A Fundação Aliança de Misericórdia foi criada em 2020 pelo padre João Henrique e recebeu o apoio decisivo de empresários locais com a doação de um terreno de 1 milhão de metros quadrados para a construção das moradias. “Oferece um espaço alternativo onde eles poderão morar. Nós sonhamos um sonho louco, sem dinheiro, 300 casas para poder acolher de 1,5 mil a 2 mil pessoas que um dia moraram na rua, que depois moraram no nosso coração, nas nossas casas, e que um dia poderão morar nesse espaço”, comenta o padre. A primeira casa está pronta e poderá abrigar cinco pessoas, ela segue métodos construtivos que aliam a economia e o cuidado com o meio ambiente: luz solar, captação de água da chuva, tijolos com terra local e as antigas construções de pau a pique e taipa de pilão, como explica o arquiteto Aristides Barbosa. “Toda essa infraestrutura fica em torno de uns R$ 2 mil o metro quadrado, já porque a gente está contando com toda essa estrutura. Agora, se for pensar em fazer uma casa sem todos esses equipamentos, aí sim, aí realmente ela sai muito mais barata”, pontua.

O padre Lincoln Paulo da Silva ressalta que a cidade Rahamim dependerá do apoio financeiro das doações para poder transformar a vida daqueles que vivem hoje nas ruas e dos dependentes químicos. “Você que deseja contribuir com a cidade Rahamim, com esse projeto, essa obra de Deus, que devolve dignidade aos nossos irmãos que vieram de situação de rua, de droga e de álcool, você pode ser um voluntário, trabalhando conosco. De tantas coisas que aconteceram, muitos são voluntários que ajudam. Se você quer fazer uma doação, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais da cidade Rahamim. Mas, acima de tudo, venha nos visitar. Cidade Rahamim, Salto, São Paulo, Brasil. Em hebraico, Rahamim significa cidade da misericórdia. O local funciona hoje com missionários, voluntários e pessoas em acolhimento no antigo sítio São Lázaro, na estrada do Lajeado, em Salto, interior de São Paulo. Para conhecer o projeto e a ação da Aliança de Misericórdia é possível acessar as mídias sociais e também o site www.aliancasocial.org/cidaderahamim

*Com informações do repórter Marcelo Mattos